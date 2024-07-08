Роспотребнадзор прокомментировал информацию об эпидемии сыпного тифа в Хабаровске

Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии сыпного тифа в Хабаровске

ГТРК Дальневосточная опубликовала материал о начале эпидемии сыпного тифа в Хабаровске. Позже заметка была удалена.

Аналогичную публикацию с заголовком «Эпидемия сыпного тифа начинается в Хабаровске» и со ссылкой на ГТРК Дальневосточная сделал сайт Transsibinfo. В материале говорится, что в инфекционном отделении клинической больницы имени Войно-Ясенецкого на лечении находятся 16 пациентов, страдающих от клещевого риккетсиоза, более известного как сыпной тиф. «Сейчас инфекционное отделение работает в усиленном режиме, чтобы справиться с наплывом больных», — отмечает автор публикации.

Позже заголовок был исправлен на нейтральный: «Клещевым сыпным тифом Северной Азии болеют хабаровчане».

Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии сыпного тифа в Хабаровске. «Информация о возвращении одного из наиболее тяжелых и опасных заболеваний прошлого не соответствует действительности. В самом сообщении речь идет о клещевом риккетсиозе, который также называют "клещевой сыпной тиф Северной Азии"», — заявили специалисты. Они также отметили, что в настоящее время заболеваемость этой инфекцией находится на уровне средних многолетних значений.

Информация об эпидемии сыпного тифа в Хабаровске не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».