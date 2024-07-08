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09:29, 8 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали отличия инфаркта от похожей на него болезни

Нейрохирург Исагулян назвал отличительным признаком невралгии боль при дыхании

Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Межреберную невралгию — комплекс симптомов, возникающих из-за поражения периферических нервов грудной клетки — легко перепутать с инфарктом, рассказал эксперт телеканала «Доктор», нейрохирург Эмиль Исагулян. Способы отличить эти заболевания друг от друга он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что невралгия — это не просто заболевание, которое можно перепутать с инфарктом, так как иногда она сама становится следствием проблем с сердцем. Однако, по словам специалиста, отличить их можно по характеру боли.

Отличительным признаком невралгии врач назвал боль, которая становится сильнее при движении и дыхании. «Боль при невралгии может усиливаться, когда хочет, и ослабляться так же. Причем в любое время дня и ночи. Если она связана с движением, наклон в сторону места, где болит, усиливает неприятные ощущения», — объяснил он.

Если же боль в районе сердца становится сильнее, когда человек поднимается по лестнице, то она является симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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      Наталья Обрядина
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