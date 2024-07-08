Россиянам назвали отличия инфаркта от похожей на него болезни

Нейрохирург Исагулян назвал отличительным признаком невралгии боль при дыхании

Межреберную невралгию — комплекс симптомов, возникающих из-за поражения периферических нервов грудной клетки — легко перепутать с инфарктом, рассказал эксперт телеканала «Доктор», нейрохирург Эмиль Исагулян. Способы отличить эти заболевания друг от друга он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что невралгия — это не просто заболевание, которое можно перепутать с инфарктом, так как иногда она сама становится следствием проблем с сердцем. Однако, по словам специалиста, отличить их можно по характеру боли.

Отличительным признаком невралгии врач назвал боль, которая становится сильнее при движении и дыхании. «Боль при невралгии может усиливаться, когда хочет, и ослабляться так же. Причем в любое время дня и ночи. Если она связана с движением, наклон в сторону места, где болит, усиливает неприятные ощущения», — объяснил он.

Если же боль в районе сердца становится сильнее, когда человек поднимается по лестнице, то она является симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин предупредил об опасности сердечных капель. Он заявил, что эта категория препаратов обычно содержит фенобарбитал и спирт. По его словам, фенобарбитал — это сильное психотропное средство, которое подавляет активность клеток головного мозга, а спирт усиливает этот эффект.