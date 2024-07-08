Россиянин лишился квартиры из-за долга в 80 тысяч рублей

Квартиру жителя Волгограда выставили на торги из-за долга в 80 тысяч рублей

Житель Волгограда лишился квартиры из-за долга в 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Принадлежавшее россиянину имущество было продано с торгов. Мужчина узнал об этом, получив два перевода на сумму 2,5 миллиона рублей. Канал утверждает, что рыночная стоимость недвижимости составляет не менее четырех миллионов рублей. Новым собственником квартиры стал бывший судебный пристав.

По словам лишившегося жилья горожанина, и квартира, и долг перешли к нему по наследству. Он также заявил, что не был проинформирован о торгах, на которых было реализовано жилье. Сейчас мужчина пытается вернуть квартиру через суд.

Ранее в Краснодарском крае коллекторы потребовали вернуть им долг, принеся к дому предполагаемого должника канистру бензина. Также они оставили послание с угрозами. Послание взыскателей нашел мужчина, который заявил о своей непричастности к происходящему. «Вы попали не по адресу. А мы теперь боимся за свою жизнь!» — обратился он к коллекторам.

