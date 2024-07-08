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12:48, 8 июля 2024Россия

Россиянин на велосипеде сбил девочку, бросил в нее игрушку, уехал и попал на видео

В Подмосковье велосипедист сбил девочку и уехал

В Балашихе в Подмосковье велосипедист сбил восьмилетнюю девочку, бросил в нее игрушку и уехал с места происшествия. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Shot.

Как видно на кадрах, россиянин на велосипеде петлял по тротуару в парке Пехорка, пытаясь объехать прохожих, и, вероятно, не заметив ребенка, сбил ее. Девочка упала. В руках она держала мягкую игрушку, что по данным канала, смягчило падение. Велосипедист притормозил возле пострадавшей, поднял выпавшую из ее рук игрушку, бросил в нее и уехал.

Shot сообщил о начале полицейской проверки после инцидента. У ребенка после падения зафиксировали множественные ссадины и ушибы.

Ранее в Калуге молодой человек на самокате на полной скорости сбил женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.

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      Елена Торубарова
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