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12:40, 8 июля 2024Россия

Россиянин на внедорожнике задавил трехлетнего внука

В Башкирии пенсионер на внедорожнике задавил трехлетнего внука

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Райманово в Туймазинском районе Башкирии 70-летний пенсионер на внедорожнике задавил трехлетнего внука. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, пожилой россиянин на автомобиле сдавал назад и не заметил мальчика. Он прижал малыша к дому.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб легкого, перелом бедра. Кроме того, у малыша произошло кровоизлияние в мозг. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До этого сообщалось, что в Нальчике автомобиль сбил отца с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Еще раньше на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы 44-летняя женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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