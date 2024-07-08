Россиянин на внедорожнике задавил трехлетнего внука

В Башкирии пенсионер на внедорожнике задавил трехлетнего внука

В селе Райманово в Туймазинском районе Башкирии 70-летний пенсионер на внедорожнике задавил трехлетнего внука. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, пожилой россиянин на автомобиле сдавал назад и не заметил мальчика. Он прижал малыша к дому.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб легкого, перелом бедра. Кроме того, у малыша произошло кровоизлияние в мозг. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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