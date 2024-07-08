Российская больница загорелась при атаке со стороны Украины

Больница загорелась при атаке украинских дронов в Курской области

В Курской области при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась крыша районной больницы. Об происшествии сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы», — написал чиновник.

На место прибыли сотрудники пожарной службы и дополнительные машины скорой помощи. Всех людей эвакуировали, пострадавших нет, добавил Смирнов.

В этот же день Курску область атаковали дроны-камикадзе ВСУ, двое мирных жителей пострадали. «Сегодня в результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию», — написал Смирнов.