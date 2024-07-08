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10:23, 8 июля 2024Россия

Российские старшеклассники сломали ребра подростку и поплатились

В Петербурге старшеклассники сломали ребра 13-летнему подростку и поплатились

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге старшеклассники сломали ребра 13-летнему подростку и поплатились. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, учащихся забрали в полицию, пострадавшему начали оказывать помощь в больнице. Выяснилось, что мальчик гулял неподалеку от дома, когда на него напали.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего множественные ушибы и переломы ребер и грудины. Его состояние они оценили как среднетяжелое.

Мать пострадавшего указала на предполагаемых обидчиков. Это двое 14-летних девятиклассников, которые живут неподалеку и учатся в соседней школе. Школьников опросили и передали родителям под обязательство о явке. В их отношении было возбуждено дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщины набросились на школьников перед выпускным.

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      Анна Щербакова
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