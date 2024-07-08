Российский летчик рассказал о процессе его вербовки для угона на Украину Ту-22М3

Появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона самолета

ФСБ опубликовало видео с российским военным летчиком, которого хотели завербовать для угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах сначала демонстрируется переписка в мессенджере Telegram, во время которой собеседник угрожает летчику, если он не сделает то, о чем его просят. Далее ему обещают три миллиона долларов США за угон самолета.

На следующих кадрах россиянин сам рассказывает, как его начали вербовать. По его словам, собеседник не скрывал, что работает на украинскую разведку.

Ранее ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, летчик не испугался и сразу же рассказал обо всем командованию. После этого к делу подключились российские спецслужбы.