Российский военный пригрозил отпилить бензопилой голову беременной подруге и поджег ее дом

В Перми угрожавший отпилить бензопилой голову беременной боец СВО избежал тюрьмы

Пермский районный суд вынес приговор военнослужащему Данилу Бажукову, угрожавшему беременной подруге и пытавшемуся сжечь ее дом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным суда, в ночь на 26 февраля военный из-за ревности поссорился с подругой и пригрозил отпилить ее голову бензопилой. Он взял бензопилу и завел ее. Спустя три дня мужчина решил сжечь дом потерпевшей. Он зажег конфорку газовой плиты и положил на нее полотенце. Ткань загорелась, после чего россиянин ушел. Отмечается, что пламя удалось потушить.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами явку с повинной, раскаяние, извинения перед пострадавшей, участие мужчины в специальной военной операции (СВО) и беременность сожительницы, которой военный и угрожал. Его признали виновным по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Суд ограничил свободу Бажукова на один год и десять месяцев: он не сможет выезжать из Перми и Пермского муниципального округа, выходить из дома ночью и обязан ежемесячно приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего-контрактника Наумова, который до смерти избил участника СВО.