Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал власти страны за то, что строительство порта Анаклия на Черном море передано компании из Китая. Его цитирует РИА Новости.
С такой критикой Саакашвили, находящийся в Грузии под арестом, выступил по видеосвязи на заседании суда по одному из своих уголовных дел. Он указал, что на стройке в регионе Самегрело должны были быть заняты местные жители. «Они решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказаться в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?» — возмутился экс-президент.
В апреле Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Помимо этого, он выразил солидарность с противниками рассматриваемого законопроекта об иноагентах в Грузии.