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16:09, 8 июля 2024Бывший СССР

Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

Саакашвили раскритиковал власти Грузии за то, что порт Анаклия строят китайцы

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал власти страны за то, что строительство порта Анаклия на Черном море передано компании из Китая. Его цитирует РИА Новости.

С такой критикой Саакашвили, находящийся в Грузии под арестом, выступил по видеосвязи на заседании суда по одному из своих уголовных дел. Он указал, что на стройке в регионе Самегрело должны были быть заняты местные жители. «Они решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказаться в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?» — возмутился экс-президент.

В апреле Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Помимо этого, он выразил солидарность с противниками рассматриваемого законопроекта об иноагентах в Грузии.

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      Антон Похиляк
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