Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

Мировое сообщество должно создать условия, необходимые для установления мира на Украине. К этому призвал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.
«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров», — заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин добавил, что прекращение огня на Украине произойдет тогда, когда «все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной».
С таким призывом председатель КНР выступил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась в Пекине 8 июля.