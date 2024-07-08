Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

Си Цзиньпин: мировое сообщество должно создать условия для мира на Украине

Мировое сообщество должно создать условия, необходимые для установления мира на Украине. К этому призвал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что прекращение огня на Украине произойдет тогда, когда «все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной».

С таким призывом председатель КНР выступил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась в Пекине 8 июля.