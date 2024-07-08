Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 8 июля 2024Мир

США отвергли расширение НАТО в Тихом океане

Reuters: в Белом доме заявили, что НАТО не расширяется на Тихоокеанский регион
Майкл Карпентер

Майкл Карпентер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Североатлантический альянс не расширяется и не стремится к расширению на Индо-Тихоокеанский регион, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Его цитирует агентство Reuters.

«НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО», — сказал представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО представляет собой реальный источник угроз для глобального мира, поскольку эскалирует политическую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      Российский атлет побил державшийся восемь лет мировой рекорд

      В российском регионе трое мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении знакомого

      Жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде

      В Госдуме предложили варианты изменения ЕГЭ

      Всех насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

      Пересильд назвала очень жестоким приговор Беркович и Петрийчук

      В Госдуме перечислили инициативы для снижения ипотечной нагрузки многодетным семьям

      Индонезия захотела ввести бесплатные визы для россиян

      Телескоп Уэбба обнаружил столкновение квазара с галактикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше