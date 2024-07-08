США отвергли расширение НАТО в Тихом океане

Reuters: в Белом доме заявили, что НАТО не расширяется на Тихоокеанский регион

Североатлантический альянс не расширяется и не стремится к расширению на Индо-Тихоокеанский регион, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Его цитирует агентство Reuters.

«НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО», — сказал представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО представляет собой реальный источник угроз для глобального мира, поскольку эскалирует политическую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.