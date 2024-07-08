Стало известно о повреждении здания завода в Днепропетровской области

В Днепропетровской области повреждено здание завода олигарха Ахметова

В Кривом Роге Днепропетровской области было повреждено административное здание Северного горно-обогатительного комбината («СевГОК»), который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Кривом Роге ракета попала в админздание Северного ГОКа (Метинвест)», — говорится в публикации.

8 июля сообщалось, что в Кривом Роге и Днепропетровске прогремели взрывы. Кроме того, в тот же день стало известно, что бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили обманный маневр, взлетев в небо ночью, но не выпустив ракеты. Как отмечалось, ВКС РФ нанесли ракетные удары по Киеву днем, а не в ночное время.

Утром 8 июля на территории Украины была объявлена воздушная тревога.