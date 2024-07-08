Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания

Стивен Кинг: Байдену стоит отказаться от переизбрания

Президенту США Джо Байдену следует выйти из президентской гонки, считает писатель Стивен Кинг. Об этом он написал на свой странице в соцсети X.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но пришло время ему в интересах Америки, которую он так явно любит, объявить, что он не будет пытаться переизбраться», — говорится в сообщении.

Ранее американский президент заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих главу государства выйти из гонки. Он назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его и добавил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США. Президент также отметил, что в своей кампании рассчитывает на поддержку «среднестатистического» избирателя.