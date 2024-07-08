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17:43, 8 июля 2024Россия

Судившегося с ветераном СВО депутата лишили еще одной должности

Судившегося с ветераном СВО Семигина лишили места в совете по нацотношениям
Геннадий Семигин

Геннадий Семигин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Депутата Госдумы Геннадия Семигина, судившегося с ветераном специальной военной операции (СВО) Евгением Рассказовым (Топазом), лишили еще одной должности — места в совете по национальным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

Семигин был лишен должности в совете по нацотношением указом президента России Владимира Путина.

В феврале 2024 года Семигин подал иск в суд к бывшему Рассказову с требованием шести миллионов рублей компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для разбирательства стала публикация, размещенная на сайте «Патриотов России» — организации, возглавляемой Семигиным. В записи говорилось, в частности, о российских военнослужащих, которых якобы приходится «загонять пинками на поле боя» батальону «Ахмат». Семигин объявил, что запись якобы появилась из-за взлома, а Топаз раскритиковал депутата, не поверив его оправданиям. В середине апреля Семигину присудили 500 тысяч рублей.

После того, как дело получило общественный резонанс, Семигина лишили должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

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