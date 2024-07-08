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06:45, 8 июля 2024Экономика

Товарооборот России и США за май вырос в полтора раза

Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза, до $487 миллионов

Фото: Unsplash

Торговля России и США в мае выросла в 1,5 раза к апрелю — до 487 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Агентство отмечает, что это стало максимальным объемом с мая прошлого года. Кроме того, российский экспорт в конце весны подскочил на 47 процентов — до 439 миллионов долларов.

Отмечается, что главным товаром в импорте США из России был уран — его покупки возобновились после паузы в апреле. Сумма продаж составила 209,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что значительное снижение объема продаж валюты, которое запланировал на июль Банк России, может привести к ослаблению курса рубля, сгладить негативный эффект от которого способно позволить ожидание повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ).

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      Юлия Мискевич
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