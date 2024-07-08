Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:37, 8 июля 2024Экономика

ЦБ запустит единую базу данных с рейтингами компаний

«Известия»: ЦБ запустит единую базу данных с рейтингами компаний

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) запустит единую базу данных с рейтингами компаний. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, российским инвесторам теперь станет проще принимать решение о покупке активов. Сейчас инвесторы ищут эту информацию самостоятельно. Уточняется, что после введения базы процесс должен ускориться.

Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юридических лиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств — «Эксперт РА», Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Ранее Банк России ужесточил правила пользования счетами типа «С», введенными для иностранцев в марте 2022 года в ответ на блокировку российских валютных резервов и арест активов граждан РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вгрызаются» в землю. Российская армия испытала уникальные бетонобойные бомбы в зоне спецоперации

      В МИД Китая назвали вопросы для переговоров Си Цзиньпина и Орбана

      На Западе резко высказались о будущем Украины

      ЦБ запустит единую базу данных с рейтингами компаний

      На Западе сравнили поставки Patriot Украине с бросанием миллиардов долларов в черную дыру

      Порнозвезда во время секса «оторвала кусок» пениса у военного

      На Украине введут «уроки счастья»

      МВД Франции назвало победителя парламентских выборов

      В Британии поддержали Орбана после встречи с Путиным

      В США признали провал санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше