«Известия»: ЦБ запустит единую базу данных с рейтингами компаний

Центробанк (ЦБ) запустит единую базу данных с рейтингами компаний. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, российским инвесторам теперь станет проще принимать решение о покупке активов. Сейчас инвесторы ищут эту информацию самостоятельно. Уточняется, что после введения базы процесс должен ускориться.

Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юридических лиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств — «Эксперт РА», Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Ранее Банк России ужесточил правила пользования счетами типа «С», введенными для иностранцев в марте 2022 года в ответ на блокировку российских валютных резервов и арест активов граждан РФ.