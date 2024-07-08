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11:33, 8 июля 2024Россия

Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки по объектам на российской территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 10:35 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Информацию о районе поражения дронов и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее оборонное ведомство также сообщило, что еще два беспилотника ВСУ попытались российские регионы в ночь на 8 июля. Там отчитались, что по одному летательному аппарату сбили в Белгородской и Воронежской областях.

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Кроме того, 9 июля белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка. В результате пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями брюшной полости, лица, рук и ног.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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