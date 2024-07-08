Минобороны: ВСУ попытались атаковать дронами Белгородскую и Воронежскую области

В ночь на 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве пояснили, что под угрозой оказались Белгородская и Воронежская области. Над этими регионами выявили два беспилотника. Затем летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженные дроны относились к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров.

Ранее ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками по Белгородской области – региону, который чаще других оказывается под ударом со стороны Украины. Местные власти сообщили об атаке сразу по трем населенным пунктам. Пострадавших нет.