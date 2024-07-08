Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 8 июля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать беспилотниками два российских региона

Минобороны: ВСУ попытались атаковать дронами Белгородскую и Воронежскую области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве пояснили, что под угрозой оказались Белгородская и Воронежская области. Над этими регионами выявили два беспилотника. Затем летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженные дроны относились к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров.

Ранее ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками по Белгородской области – региону, который чаще других оказывается под ударом со стороны Украины. Местные власти сообщили об атаке сразу по трем населенным пунктам. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3

      В Госдуме заявили о поражении Макрона

      Пожилые партнеры с разными темпераментами научились находить компромисс в постели

      Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых вновь пришел в суд

      Боец ВСУ назвал власти Украины пропитыми дегенератами и обвинил их в потере территорий

      Российская школа закупит бронежилеты и подсумки для автомата Калашникова

      Премьер Индии прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

      Раскрыта обещанная за угон Ту-22М3 на Украину сумма

      Россиянин поджег знакомого из-за его отказа уходить с посиделки домой

      Путин проведет встречу с премьером Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше