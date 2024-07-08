В российском регионе украинский дрон атаковал пассажирский автобус

Гладков: в Белгородской области ВСУ атаковали пассажирский автобус

В Белгородской области в селе Вознесеновка дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пассажирский автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, пострадал водитель. У мужчины диагностировали осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног.

«Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь», — уточнил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками два российских региона. Речь идет об атаке Белгородской и Воронежской областей беспилотниками самолетного типа, которые способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

