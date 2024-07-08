Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 8 июля 2024Силовые структуры

Украинского военного заочно осудили за добычу краснокнижных птиц

На Камчатке суд заочно приговорил военного ВСУ за добычу краснокнижных птиц

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Камчатке суд заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина Украины, который с 2022 года был призван на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), за незаконную добычу краснокнижных птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Военного признали виновным по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

По версии следствия, группа лиц, в которую входил подсудимый, незаконно поймала как минимум 46 особей кречетов на побережье моря в Олюторском районе. Хищных птиц держали в специально подготовленном помещении. Потом их обнаружили сотрудники УФСБ.

Ранее из России в ОАЭ попытались нелегально вывезти краснокнижных кречетов на 11 миллионов рублей

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

      Си Цзиньпин призвал стороны украинского конфликта не подливать масло в огонь

      Правительство выделит миллиарды на очистку рек в России

      Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

      Умерла бывшая прима-балерина Большого театра

      Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

      Российские компании подверглись кибератаке через системы для лифтов

      Киркоров заступился за мужа Алсу

      Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше