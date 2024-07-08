Украинского военного заочно осудили за добычу краснокнижных птиц

На Камчатке суд заочно приговорил военного ВСУ за добычу краснокнижных птиц

На Камчатке суд заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина Украины, который с 2022 года был призван на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), за незаконную добычу краснокнижных птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Военного признали виновным по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

По версии следствия, группа лиц, в которую входил подсудимый, незаконно поймала как минимум 46 особей кречетов на побережье моря в Олюторском районе. Хищных птиц держали в специально подготовленном помещении. Потом их обнаружили сотрудники УФСБ.

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