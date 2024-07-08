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15:00, 8 июля 2024Мир

«Усыновленный» Путиным студент из Уганды раскрыл подробности своей жизни

«Усыновленный» Путиным угандиец заявил, что его жизнь изменилась к лучшему
Владимир Путин и Дэвис Акампурира (справа)

Владимир Путин и Дэвис Акампурира (справа). Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Участник Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) Дэвис Акампурира из Уганды заявил, что участие в мероприятии и фотография с президентом России Владимиром Путиным изменили его жизнь к лучшему. Его слова передает РИА Новости.

«Мероприятие изменило мою жизнь в Уганде, я привлек много внимания СМИ. Еще мне удалось улучшить свою политическую карьеру. Я надеюсь, что произойдет еще много хорошего», — отметил угандиец на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

При этом Кириенко рассказал студенту, что российский лидер регулярно спрашивает, «как там поживает его африканский сын».

6 марта Акампурира обратился к Путину во время ВФМ и заявил, что хотел бы стать его сыном.

«Что я могу сказать вам, сынок? Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться "господин президент"», — пошутил в ответ Путин.

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      Дарья Устьянцева
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