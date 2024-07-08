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22:57, 8 июля 2024Мир

В Белом доме раскрыли заключение невролога о возможных болезнях у Байдена

Белый дом: невролог не нашел у Байдена признаков болезней
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

В результате обследования невролог не нашел у президента США Джо Байденов признаков болезни Паркинсона или склероза, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию брифинга вел телеканал C-SPAN.

Она подчеркнула, что в последнем заключении в феврале врач написал, что у главы государства нет признаков нарушений работы нервной системы.

Карин Жан-Пьер добавила, что Байден не принимает никаких медицинских препаратов от болезни Паркинсона и никак от нее не лечится, потому что она не была у диагностирована у американского лидера.

Ранее глава комитета по надзору Палаты представителей Соединенных Штатов Джеймс Комер предложил врачу президента Джо Байдена Кевину О'Коннору явиться в Конгресс для дачи показаний о практике медосвидетельствований главы страны.

Конгрессмен Комер также запросил у врача документы и переписку связанные с финансовыми операциями с участием Байденов. Он выступил с предположением, что частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях О'Коннора, который никогда не высказывал больших претензий к здоровью президента.

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      Сергей Грехов
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