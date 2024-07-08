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02:09, 8 июля 2024Мир

Врача Байдена пригласили в Конгресс для дачи показаний

Конгрессмен Комер предложил врачу Байдена явиться в Конгресс для дачи показаний
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава комитета по надзору Палаты представителей Соединенных Штатов Джеймс Комер предложил врачу президента Джо Байдена явиться в Конгресс для дачи показаний о практике медосвидетельствований главы страны. Об этом сказано в заявлении конгрессмена, пишет РИА Новости.

По словам Комера, в его распоряжении есть доказательства вовлеченности врача Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата Джеймса Байдена с банкротящимся больничным оператором Americore Health. От него Джеймс Байден якобы получил «займы» на 200 тысяч и 400 тысяч долларов.

Конгрессмен Комер также запросил у врача документы и переписку связанные с финансовыми операциями с участием Байденов. Он выступил с предположением, что частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях О'Коннора. Он якобы никогда не высказывал больших претензий к здоровью Джо Байдена.

Ранее Джо Байден в одном из интервью рассказал, что не считает себя немощным.

Напомним, выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах с Дональдом Трампом. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Также ранее сообщалось, что после неудачного выступления Байдена на дебатах Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.

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      Марина Совина
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