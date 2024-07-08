Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 8 июля 2024Мир

В Белом доме рассказали о домашней работе Байдена перед саммитом НАТО

Белый дом: Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuter

Президент США готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляцию брифинга вел телеканал C-SPAN.

«Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями», — отметил он.

Ранее Politiсo сообщило, что страны НАТО все больше сомневаются, что Байден сможет победить на предстоящих выборах. Многие собеседники издания признались, что у них были сомнения в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», — поделился один из них.

Авторы статьи подчеркивали, что Байдену придется продемонстрировать лидерские качества на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, и убедить союзников, что он может остаться в президентской гонке.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин

      В Белом доме рассказали о домашней работе Байдена перед саммитом НАТО

      Пентагон продолжит разработку ракеты Sentinel

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» и упустил Летний Кубок

      ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино

      В Минтруде назвали количество семей с правом забрать неиспользованный остаток маткапитала

      В двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников

      Российские военные нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем

      В Белом доме раскрыли заключение невролога о возможных болезнях у Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше