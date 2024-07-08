В Белом доме рассказали о домашней работе Байдена перед саммитом НАТО

Белый дом: Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО

Президент США готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляцию брифинга вел телеканал C-SPAN.

«Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями», — отметил он.

Ранее Politiсo сообщило, что страны НАТО все больше сомневаются, что Байден сможет победить на предстоящих выборах. Многие собеседники издания признались, что у них были сомнения в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», — поделился один из них.

Авторы статьи подчеркивали, что Байдену придется продемонстрировать лидерские качества на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, и убедить союзников, что он может остаться в президентской гонке.