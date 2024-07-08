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19:39, 8 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заочно приговорили жену экс-кандидата в президенты

Суд заочно приговорил жену экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Брестский суд заочно приговорил жену бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронику Цепкало к 12 годам тюрьмы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Брестской области.

Суд вынес решение по делу в отношении организации «Форум демократических сил Белоруссии», признанной в стране экстремистским формированием. Помимо супруги экс-кандидата, виновными были признаны руководитель зарегистрированного в Литве центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач, а также активисты Евгений Вильский и Вадим Дмитренок.

«По совокупности преступлений всем обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», — сообщили в прокуратуре. Суд обвинил их в заговоре с целью захвата власти.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес проживающего за рубежом Цепкало в список лиц, причастных к террористической деятельности. Политик был признан виновным в призывах к нанесению вреда безопасности страны.

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      Юрий Леонов
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