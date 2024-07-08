В ГД внесен законопроект о расширении перечня кандидатов на должность судьи

В ГД внесен законопроект, расширяющий перечень кандидатов на должность судьи

В Государственную Думу (ГД) внесен законопроект о расширении кандидатов на должность судьи. Об этом сообщает автор инициативы, член Комитета по промышленности Игорь Антропенко на официальном сайте ГД.

По словам Антропенко, целью законопроекта является восстановление справедливости, так как профессиональное развитие юриста должно привести его к либо к должности судьи, либо законотворца. Автор инициативы подчеркнул, что этот законопроект позволит всем гражданам, имеющим высшее юридическое образование и квалификацию «юрист» претендовать на должность судьи. Исключение составляют только судебные эксперты.

Кроме того, дополнительно законопроект установит право лица, имеющего ученую степень доктора юридических наук, также претендовать на должность судьи. Член Комитета по промышленности отметил, что приятие законопроекта повлияет на то, что вырастет конкурс на занятие должности судьи. «Что само по себе будет способствовать более качественному отбору претендентов» — сказал Антропенко.

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