В Кабардино-Балкарии накажут не вставших во время исполнения гимна России жителей

В КБР примут меры к вставшим во время исполнения гимна России жителям

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) накажут жителей, накажут не вставших во время исполнения гимна России. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист отдела Минпросвещения региона Бэлла Балова.

Ранее в сети была размещена видеозапись, на которой в одной из школ Нальчика несколько человек не встали при звуках гимна России.

«К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — сказала Балова. Сейчас с попавшими на видео людьми работают правоохранители, пояснила она.

После обнародования видео в Госдуме назвали происходящее на нем демонстративным неуважением к одному из государственных символов России. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов направил запрос в компетентные органы для правовой оценки ролика.