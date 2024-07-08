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07:26, 8 июля 2024Россия

В Кабардино-Балкарии накажут не вставших во время исполнения гимна России жителей

В КБР примут меры к вставшим во время исполнения гимна России жителям

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) накажут жителей, накажут не вставших во время исполнения гимна России. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист отдела Минпросвещения региона Бэлла Балова.

Ранее в сети была размещена видеозапись, на которой в одной из школ Нальчика несколько человек не встали при звуках гимна России.

«К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — сказала Балова. Сейчас с попавшими на видео людьми работают правоохранители, пояснила она.

После обнародования видео в Госдуме назвали происходящее на нем демонстративным неуважением к одному из государственных символов России. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов направил запрос в компетентные органы для правовой оценки ролика.

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      Алан Босиков
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