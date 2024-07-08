Польша пообещала поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в ВСУ

Варшава будет поощрять украинцев возвращаться домой для службы в ВСУ

Польша будет поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сказано в тексте соглашения о безопасности, подписанного двумя странами, передает РИА Новости.

Отмечается, что действия Варшавы по возвращению украинцев домой для службы будут проводиться по просьбе Украины.

Ранее стало известно, что Польша обязалась предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в 2024 году. В тексте соглашения указано, что Варшава уже предоставила Киеву 44 пакета военной помощи с начала конфликта, а общая сумма превысила 4 миллиарда евро.

Помимо прочего, Польша планирует способствовать перемещению личного состава и вооружения ВСУ на территорию других стран в целях обучения.