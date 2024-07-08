В Кремле назвали желаемых для России победителей на выборах во Франции

Песков: победа во Франции сторонников реставрации отношений с РФ была бы лучше

Для России определенно лучше была бы победа на парламентских выборах во Франции тех сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Однако политик ответил, что пока Москва не видит таких политических сил во Франции, поэтому не питает особых надежд и иллюзий.

Представитель Кремля также отметил, что российское руководство будет с большим интересом наблюдать за процессом формирования французского правительства. «Очевидно, что происходит такой определенный дрейф предпочтений французских избирателей, дрейф действительно мало предсказуемый», — уточнил он.

Он также подчеркнул важность Франции на европейском континенте и заверил, что все происходящее там «небезынтересно» для России.

Ранее Песков анонсировал переговоры президента России Владимира Путин и премьер-министра Индии Нарендра Моди. По его словам, встреча пройдет 9 июля.

