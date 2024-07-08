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12:17, 8 июля 2024Мир

В Кремле анонсировали переговоры Путина и премьера Индии

Песков: Путин и премьер Индии Моди проведут переговоры 9 июля
Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимира Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры 9 июля. Встречу лидеров анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что где-то с полудня уже начнется общение Путина и Моди. Собственно, будет также беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака», — заявил официальный представитель Кремля.

По данным Пескова, по итогам встречи совместных заявлений для прессы не предусматривается. При этом пресс-секретарь отметил, что одна из встреч пройдет в расширенном формате и «в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ».

Песков добавил, что неформальная часть визита индийского премьера в Москву начнется вечером 8 июля, когда у Путина и Моди будет возможность пообщаться «со свободной повесткой дня, один на один».

Ранее индийский премьер вылетел в Москву в рамках официального двухдневного визита, который пройдет с 8 по 9 июля.

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      Елизавета Мытарева
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