В назначенной Киевом Запорожской ОВА рассказали о сложной ситуации с электричеством

Глава Запорожской ОВА Федоров: ситуация с электричеством в области сложная

Ситуация с электричеством в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области очень сложная. Об этом в разговоре с «РБК-Украина» рассказал глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Ситуация сложная. Но мы работаем над этим вопросом. Украина готовится к зиме. Запорожская область также готовится к осенне-зимнему периоду», — заявил чиновник.

Он добавил, что для решения вопроса электрогенерации региону требуется больше систем противовоздушной обороны.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что массовые отключения электроэнергии в мае и июне усилили миграцию из страны. По данным ведомства, из-за этого на Украине увеличилась нехватка квалифицированных работников.