В Подмосковье осудят мужчину за расправу над родным братом

В Орехово-Зуево суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, расправившегося с родным братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, в марте в квартире дома на улице Кирова братья поссорились на бытовой почве. Тогда обвиняемый нанес десять ударов ножом родственнику по груди и шее. Потерпевший не выжил.
Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.
Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, забившего до смерти соседку.