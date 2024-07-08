Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 8 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье осудят мужчину за расправу над родным братом

В подмосковном Орехово-Зуево будут судить мужчину, зарезавшего родного брата

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, расправившегося с родным братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте в квартире дома на улице Кирова братья поссорились на бытовой почве. Тогда обвиняемый нанес десять ударов ножом родственнику по груди и шее. Потерпевший не выжил.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, забившего до смерти соседку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Байден заявил о равнодушии к мнению своих спонсоров

      Ведущая новостей на Первом канале попала в черные списки казино

      МВФ собрался снизить взимаемые с Украины комиссии и штрафы

      Премьер Словакии вернулся к исполнению обязанностей после покушения

      Москвичи старше 55 лет назвали лучшее место для знакомств

      В российском городе четверых рабочих нашли в колодце без признаков жизни

      В России ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

      Адвокат назвал дату приговора российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Полиция задержала россиянина на пляже в Сочи из-за татуировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше