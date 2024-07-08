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17:25, 8 июля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на соглашение Украины и Польши о безопасности

Депутат Чепа назвал формализмом соглашение Украины и Польши о безопасности
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Соглашение о безопасности Украины с Польшей носит, скорее, формальный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, значительных изменений в вопросе безопасности Украины ждать не стоит.

«Такие соглашения носят по большей части формальный, презентационный характер, — считает политик. — И, естественно, никто не хочет брать на себя никаких дополнительных обязательств, это понятно».

По мнению Чепы, этим шагом Польша, как часть Европы, демонстрирует солидарность с Украиной, но о реальных гарантиях безопасности речи не идет.

«Им надо показывать солидарность Европы с Украиной. Украина этого просит, Европа этого хочет. Но все это формализм, никаких изменений не будет», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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