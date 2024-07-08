В России отреагировали на попытку Украины завербовать летчика ради угона бомбардировщика

Депутат Красов напомнил о «печальном конце» угонщика российского вертолета

Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, чтобы изучить качественное и высокоточное оружие России, предположил депутат Госдумы Андрей Красов. На попытку вербовки политик отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Красов считает, что попытка Украины оказалась неудачной во многом из-за уже известного случая с угоном вертолета российским военным.

«Мы помним печальный конец этого человека, когда спецслужбы Украины и другие не прятали его на территории Испании. Мы помним, к чему привело это и предательство. И теперь, какие бы деньги, блага ни предлагали российским военным, этот знают помнят все. Пойти по бесславной дорожке предателя никто не захочет», — считает Красов.

По мнению политика, в данном случае спецслужбы Украины заинтересовало оборудование бомбардировщик Ту-22М3, высокоточное оружие.

«Они пытались вынудить командира экипажа за деньги совершить предательство и перегнать бомбардировщик на территорию Украины. Их интересовало находящееся на нем оборудование, ведь удары наших ВКС очень точные. Такие большие деньги, видимо, сулили не просто за то, чтобы перегнать самолет, но и за имеющиеся на его борту вооружения», — сказал депутат.

Ранее ФСБ России пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3. Несмотря на угрозы, летчик не испугался и сразу же рассказал обо всем командованию. После этого к делу подключились российские спецслужбы.