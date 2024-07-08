В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

«РБК Вино»: с 1 мая производство слабоалкогольных коктейлей сократилось в 7 раз

В России могут исчезнуть слабоалкогольные коктейли. Такое мнение озвучили в беседе «РБК Вино» участники рынка.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с 1 мая производство таких напитков в банках сократилось почти в семь раз. Это произошло после введения новой ставки акциза, который стали рассчитывать от одного литра самого напитка, а не в зависимости от содержания в нем спирта. Если раньше за литр коктейлей производитель должен был заплатить только 36 рублей, то теперь акциз подскочил примерно до 141 рубля — в результате розничные цены на такие напитки выросли почти вдвое.

«Пошлина, на наш взгляд, стала запретительной», — заявил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, россияне не будут покупать готовый джин-тоник по 200 рублей за банку, если рядом на полке магазина стоит бутылка джина за 300-400 рублей и тоник за 80 рублей литр. Рынок коктейлей оказался под угрозой исчезновения, спрогнозировал он.

Ранее категория слабоалкогольных коктейлей была одной из самых быстрорастущих, рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Насколько сильно просел этот сегмент станет понятно к концу года, добавил он. Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз и генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский ожидают, что выпуск таких напитков по итогам года снизится в 2-2,5 раза.

Ранее сообщалось, что крупные российские производители остановили выпуск слабоалкогольных коктейлей из-за высоких ставок акциза. Так, московский комбинат «Очаково» не выпускает коктейли джин-тоник, водка и лимон, мохито, «Сидор» с 1 мая. По словам генерального директора предприятия Юрия Антонова, выпущенная ранее продукция почти полностью пропала с полок магазинов.