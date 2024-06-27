В России остановили выпуск слабоалкогольных коктейлей

Производители слабоалкогольных коктейлей в РФ остановили их выпуск из-за акцизов

Крупные российские производители остановили выпуск слабоалкогольных коктейлей из-за высоких ставок акциза. Об этом со ссылкой на представителей компаний сообщает портал Shopper’s.

Так, московский комбинат «Очаково» не выпускает коктейли джин-тоник, водка и лимон, мохито, «Сидор» с 1 мая. По словам генерального директора предприятия Юрия Антонова, выпущенная ранее продукция почти полностью пропала с полок магазинов. Завод «Браво премиум» (входит в ГК «Руст», принадлежат бренды Amore, Bravo, Relax, Sunny Breeze) также с мая не производит свои слабоалкогольные напитки, но создал большие запасы на складах, отметил вице-президент группы компаний и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Аналогичная ситуация в компании «Мегапак» (напитки Hooch, Manchester, Black Russian) — с июня производство остановлено, заявил управляющий директор компании Андрей Богачев, при этом запасов хватит на два-три месяца. Глава «Очаково» отмечает, что при новых акцизах компании пришлось бы повысить цену банки джин-тоника почти вдвое, со 110 до 200 рублей. По такой стоимости напитки потребителю не интересны, так как исходя из «цены за градус» выгоднее купить бутылку водки, добавляет Антонов.

С 1 мая принцип расчета акциза для алкогольных напитков крепостью до 18 градусов изменился. Теперь он рассчитывается не из цены литра безводного спирта (514 рублей), а как 141 рубль за литр готовой продукции. Для одной банки слабоалкогольного коктейля (до 9 процентов спирта), таким образом, акциз вырос с 15-23 до 70,5 рублей. Косарев назвал новые акцизы запретительными, так как теперь коктейли не могут конкурировать с крепкими напитками — для них методика расчета акциза осталась прежней.

Антонов считает, что от новых ставок в первую очередь выиграют производители водки. Он также отметил противоречие в решение властей повысить акциз на слабоалкогольные напитки, так как вся госполитика на алкогольном рынке последние 15 лет была направлена на снижение потребления крепкого алкоголя.

Ранее стало известно, что в 2023 году продажи алкоголя в России установили рекорд. Показатель достиг восьми литров чистого спирта на душу населения — максимального значения за последние девять лет. При этом реальное потребление может быть на треть выше официальной статистики благодаря распространению суррогата, отмечают эксперты.