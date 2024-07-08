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13:57, 8 июля 2024Экономика

В России увеличили субсидирование льготных кредитов для ОПК

В России увеличили до 600 млн руб субсидирование льготных кредитов для ОПК

Фото: Мария Сивохина / Коммерсантъ

Правительство России повысило максимальную ежегодную сумму субсидирования льготных кредитов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — все для выпуска гражданской продукции. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте кабмина.

Размер кредитов увеличен с 200 миллионов до 600 миллионов рублей, указано в сообщении. Такое решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, работающим по приоритетным направлениям гражданской промышленности. В частности, речь идет о производстве вертолетов и самолетов, локомотивов, машин и остальной техники, в том числе для сортировки твердых отходов.

Льготное кредитование ОПК началось в 2018-м. Программа была создана, «чтобы организовать для предприятий комплекса долгосрочное финансирование диверсификации работы». Займы от 500 миллионов рублей предоставляются госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Размер ставки начинается от 5 процентов годовых.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны не переводится на военные рельсы, несмотря на возникающие сложности. Он отметил, что в Россия концентрирует административный и финансовый ресурсы и направляет большие усилия на развитие оборонных отраслей промышленности. При этом они связаны с другими сферами экономики и оказывают на них положительное влияние.

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