В российском городе четверых рабочих нашли в колодце без признаков жизни

СК возбудил дело из-за гибели 4 рабочих на очистных сооружениях в Балаково

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения четырех тел без признаков жизни на очистных сооружениях в городе Балаково Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье халатность. По предварительным данным, пятерых рабочих нашли 8 июля в колодце очистных сооружений. Один из них выжил — его госпитализировали. На месте происшествия работают следователи, они провели осмотр. В СК предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах виден колодец, рядом сотрудники СК.

Пострадавшие работали в муниципальном унитарном предприятии «Балаково-водоканал», уточнил исполняющий обязанности главы Балаковского района Сергей Барулин в Telegram-канале.

Летом 2023 года сообщалось, что трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений на севере Москвы.