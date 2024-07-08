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07:19, 8 июля 2024Экономика

В российском городе устранили оставившую без света десяток улиц аварию

ВПЭС: во Владивостоке энергетики устранили аварию, оставившую без света 12 улиц

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей 12 улиц Владивостока. Об этом сообщило Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС), передает РИА Новости.

Ранее ведомство информировало, что из-за аварийного отключения без электроэнергии осталась часть зданий по улицам Адмирала Корнилова, Вострецова, Волховской, Шошина, Ильичева, Невской, Колесника, Нахимова, Фирсова, Южно-Уральской, Днепровской и проспекту 100-летия Владивостока.

6 июля стало известно, что в Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения света. Представитель правительства российского региона заявил, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов. Он объяснил, что при жаре электроэнергетическое оборудование испытывает большие нагрузки.

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      Юлия Мискевич
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