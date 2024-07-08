В российском регионе подорвался служебный автомобиль с двумя пассажирами

В Белгородской области служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

В селе Ржевка Белгородской области служебный автомобиль с двумя пассажирами наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, ранены два сотрудника предприятия. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги.

«Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил Гладков, добавив, что территорию места происшествия оцепили для проведения работ сотрудниками спецслужб.

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