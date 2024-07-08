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09:37, 8 июля 2024Россия

В российском регионе подорвался служебный автомобиль с двумя пассажирами

В Белгородской области служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Ржевка Белгородской области служебный автомобиль с двумя пассажирами наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, ранены два сотрудника предприятия. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги.

«Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил Гладков, добавив, что территорию места происшествия оцепили для проведения работ сотрудниками спецслужб.

Еще один прилет со стороны Украины в населенном пункте пришелся по частному жилому дому — повреждения получила кровля и рядом стоявший автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар уже потушили.

Ранее сообщалось об атаке украинского дрона на пассажирский автобус в селе Вознесеновка. Известно, что пострадал водитель.

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      Елена Торубарова
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