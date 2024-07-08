В США сообщили о призыве демократов к Байдену отказаться от участия в выборах

CNN: ряд демократов призвали Джо Байдена отказаться от участия в выборах

Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе разговора с лидером Демократической партии Палаты представителей Хакимом Джеффрисом политики высказали глубокую озабоченность из-за возможного ущерба для демократов в случае дальнейшего участия действующего главы Белого дома в президентской гонке. Они беспокоятся, что это может помешать демократам обеспечить себе большинство в палате представителей на следующих выборах, сообщает телеканал.

По словам одного из источников, что в качестве замены Байдена многие назвали вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис.

Ранее сообщалось, что ведущие представители Демократической партии США исключили возможность замены американского лидера и кандидата в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена. Джеффрис, который может стать спикером в следующем году, признал, что Байден потерпел неудачу, но это было «подготовкой к возвращению».