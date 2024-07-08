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08:49, 8 июля 2024Мир

В США заявили о наступлении политической нестабильности во Франции

Bloomberg: Франция движется к политической нестабильности после выборов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франция движется к политической нестабильности после победы левых на парламентских выборах. Дело в том, что в стране нет традиции формирования коалиционного правительство, заявили в своей статье журналисты издания Bloomberg.

«Франция движется к политической нестабильности после того, как победа левой коалиции на выборах в законодательный орган не дала ни одной партии возможности претендовать на большинство, необходимое для управления страной», — сказано в статье.

По оценке журналистов, неясно, «как страна, не имеющая традиции коалиций, сформирует правительство, способное принимать законы».

Ранее выяснилось, что коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на втором месте, у нее 168 мест. На третьем — правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен со 143 местами.

В свою очередь, в Госдуме заявили о поражении президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах в стране. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, французы готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона.

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      Марина Совина
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