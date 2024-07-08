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19:47, 8 июля 2024Мир

В США заявили о праве России на удары по стратегическим объектам Украины

Экс-разведчик Риттер назвал стратегические объекты Украины легитимной целью РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стратегические объекты Украины являются легитимной целью Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

«Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? (...) Это же сломит волю противника и желание биться дальше», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что энергетическая инфраструктура имеет статус стратегических объектов, так как она используется для поддержания военно-промышленного комплекса. В качестве примера эффективности подобных ударов он напомнил об ударах США по железнодорожным путям нацистской Германии в годы Второй мировой войны, а также об операции «Буря в пустыне» 1991 года против Ирака.

Ранее Риттер заявил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) новых ЗРК Patriot не имеет смысла, так как Россия уничтожит их так же, как и старые. Он добавил, что Соединенные Штаты отправляют вооружение «в пустоту».

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      Максим Габриелян
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