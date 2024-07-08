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11:41, 8 июля 2024Мир

В Венгрии высказались по плану мира между Россией и Украиной

Глава офиса Орбана: план мира на Украине должны создать участники конфликта

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

План мира на Украине должны создать участники конфликта, при этом у самой Венгрии, твердо выступающей за прекращение огня, подобного плана сейчас нет. Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире телеканала M1.

«У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами [конфликта], но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры», — заявил Гуйяш в ходе правительственного брифинга.

2 июля венгерский премьер-министр посетил Киев и обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свой план урегулирования конфликта. Он предложил возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией.

5 июля Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, а 8 июля венгерский премьер прилетел в Пекин.

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      Виктория Кондратьева
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