Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере

Ведущие свадеб Николай и Елизавета вспомнили самые неудачные свадьбы в своей карьере и объяснили, что бывает, когда гости затевают скандал. «Лента.ру» опубликовала их рассказ о своей профессии.

По словам Николая, родители не всегда бывают довольны выбором детей. Иногда он спрашивает матерей женихов о том, какое у нее было первое впечатление о супруге сына. «И тут может быть два варианта развития событий, — утверждает он. — Одни могут сказать: "Да, супер, люблю ее как дочку", а другие: "Ой… счастья вам", — и замолчать».

Был один случай. Мы готовились к свадьбе, для нас это было важное мероприятие, организатор была дотошная. В процессе мы поняли: что-то идет не так. В середине свадьбы родители невесты начали ругаться. Устроили скандал у всех на глазах и ушли со свадьбы. Конечно, после такого вряд ли кому-то хочется потанцевать и поговорить с ведущим Николай ведущий свадеб

Ранее водитель бензовоза назвал главную сложность своей работы. По его словам, его преследует постоянный недосып: «Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь...»