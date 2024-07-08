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12:24, 8 июля 2024Мир

Венгрия призвала мировые державы подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

В Будапеште призвали мировые державы подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

Фото: Alina Smutko / Reuters

Будапешт призывает ведущие мировые державы оказать давление на Россию и Украину, чтобы подтолкнуть стороны конфликта к мирным переговорам. Это заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире телеканала M1.

«Представители крупнейших европейских стран, Китая, Соединенных Штатов должны заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы добиться прекращения огня, начать мирные переговоры и заключить какое-то мирное соглашение», — сказал пресс-секретарь.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Киев и обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свой план урегулирования конфликта.

Позднее Орбан прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, а 8 июля премьер Венгрии прилетел в Пекин.

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      Глеб Бажуткин
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