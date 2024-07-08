Владимир Путин назначил военного прокурора Объединенной группировки войск

Путин назначил Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, генерал-лейтенант юстиции Казаков освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Объединенной группировки войск (сил) на пятилетний срок.

Кроме того, Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов. Так, генерал-майор юстиции Игорь Купреев стал военным прокурором Северного флота, а Олег Окороков — военным прокурором Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО).