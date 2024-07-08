Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 8 июля 2024Мир

Во Франции предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины и Польши

Политик Филиппо: договор Польши с Украиной грозит началом третьей мировой войны
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Договор Польши с Украиной, который может включать в себя сбивание российских ракет, грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей», — рассказал политик.

Филиппо призвал руководство Польши отказаться от подобного соглашения, указав на угрозу прямого конфликта с Россией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава готова рассмотреть возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей МиГ, если Североатлантический альянс разрешит заменить самолеты. Он также подчеркнул, что подобная инициатива «не может быть реализована с потерями для безопасности Польши».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      Россиянам объяснили появление странной пены в Амурском заливе

      Россиянам назвали улучшающую потенцию ягоду

      Во Франции предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины и Польши

      Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область снова выросло

      Премьер Индии оценил приглашение Путина в Ново-Огарево

      Российский атлет побил державшийся восемь лет мировой рекорд

      В российском регионе трое мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении знакомого

      Жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде

      В Госдуме предложили варианты изменения ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше