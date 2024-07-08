Во Франции предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины и Польши

Политик Филиппо: договор Польши с Украиной грозит началом третьей мировой войны

Договор Польши с Украиной, который может включать в себя сбивание российских ракет, грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей», — рассказал политик.

Филиппо призвал руководство Польши отказаться от подобного соглашения, указав на угрозу прямого конфликта с Россией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава готова рассмотреть возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей МиГ, если Североатлантический альянс разрешит заменить самолеты. Он также подчеркнул, что подобная инициатива «не может быть реализована с потерями для безопасности Польши».