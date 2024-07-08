Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:35, 9 июля 2024Наука и техника

Опровергнуто влияние вулканов на развитие человека

Scientific Reports: вулканы не повлияли на развитие Homo sapiens

Фото: Wikimedia Commons

Международная группа исследователей опровергла гипотезу, согласно которой древнее извержение вулкана повлияло на развитие ранних культурных инноваций человека современного анатомического типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали культурные останки ранних Homo sapiens, найденные в пещере Кастельчивита на юге Италии. В частности, были изучены артефакты, оставленные до извержения вулкана, известного как кампанский игнимбрит, произошедшего около 40 тысяч лет назад на Флегрейских полях.

Благодаря вулканическому пеплу в пещере Кастельчивита сохранилась археологическая последовательность с высоким разрешением, что позволило провести детальный анализ методов изготовления каменных орудий труда.

Анализ показал, что культурное развитие в Кастельчивите предшествовало как вулканическим отложениям, так и поздней фазе холодного климата, известной как Heinrich Stadial 4. Наиболее значимым культурным новшеством стало производство миниатюрных каменных наконечников, предназначенных для многокомпонентного метательного оружия.

Кроме каменных орудий, было обнаружено более сотни морских раковин, собранных на средиземноморских берегах и использованных в декоративных целях. Эти находки ставят под сомнение прежние предположения, что стихийные бедствия и похолодания были главными факторами изменений в образе жизни охотников и собирателей.

Вместо этого исследователи выдвигают гипотезу, что культурные инновации среди ранних Homo sapiens возникли благодаря механизмам культурной передачи и созданию крупных сетей, простиравшихся за пределы Альп.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше